ورشة عمل لرفع الوعي البيئي ببلدية طرابلس

تحت شعار «افرز اليوم.. لمدينة أجمل»، أقيم بقاعة المعلمين، الورشة الختامية الخاصة برفع الوعي البيئي لدى المواطنين.

وشارك في هذه الورشة، عضو المجلس البلدي لطرابلس المركز المهندس محمد بانون، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالبلدية، وعدد من مخاتير محلات البلدية، حيثُ أشرف على تنفيذ هذه الورشة جمعية أكسجين لحماية البيئة وبلدية طرابلس المركز وبدعم من منظمة VNG.

وقدم في الورشة عروض لبعض المدارس المشاركة في المشروع، وعليه تم الخروج بمقترحات وتوصيات لاستدامة المشروع.

