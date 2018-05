المتوسط:

تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك فى ليبيا اليوم الجمعة، معلومات تفيد باختطاف نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية ” راشد السعيطي ” من أمام مقر عمله أمس الخميس في العاصمة طرابلس.

وأكدت المعلومات المتداولة إن نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية راشد السعيطي تم اختطافه بعد لقاءه مع رئيس المصلحة وفور خروجه من المبني، وإقتياده الي جهة مجهولة، كما لم تحدد الجهة التى تقف وراء إختطافه.

The post اختطاف نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية فى طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية