العامة للكهرباء تشدد على أهمية هيكلة القطاع وتطوير البنية التحتية

شارك رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة، بالجلسة الافتتاحية في المنتدى الاقتصادي الليبي الذي عقد في مدينة طرابلس أمس الخميس.

وشدد حمزة في كلمة ألقاها خلال المنتدى، على أهمية هذا اللقاء لتوضيح الرؤية المستقبلية الخاصة بالشركة العامة للكهرباء، والمتمثلة في تطوير البنية التحتية الخاصة بمنظومات الإنتاج والنقل والتوزيع والمشروعات المتعاقد عليها.

كما وبين رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، عن وجود ضرورة ملحة لهيكلة القطاع، الذي يساهم في توفير البيئة والمناخ المناسبين للاستثمار.

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