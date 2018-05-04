برلماني يطالب النائب العام بفتح تحقيق في اتهامات الحاسي

وصف عضو مجلس النواب، ابوبكر احمد سعيد، التصريحات الأخيرة للقنصل الليبي بالإسكندرية عادل الحاسي، بأنها ” جزء من فساد ممنهج ينخر في السفارات الليبية والقنصليات بالخارج ومؤسسات الدولة بالداخل”.

وقال سعيد، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، إن اتهام عادل الحاسي لوزراء في حكومة الوفاق ونواب بالمحسوبية والفساد، لا يجب أن يمر مرور الكرام، فالمجلس الرئاسي عليه أن يُبرهن إنه ضد الفساد والمحسوبية ويحيل الموضوع للنائب العام للتحقيق فيما ذكر، وعلى هيئة رئاسة مجلس النواب أن تكون على قدر المسؤولية أيضا وتفتح تحقيقاً برلمانياً موازياً، تكشف فيه عن الأموال التي صرفت طيلة السنوات الماضية والعهد المالية والنثريات والتعويضات التي مُنحت لأعضاء مجلس النواب بالأسماء والتواريخ”.

وأكد سعيد، على أحقية الشعب الليبي في أن يُساءل نوابه ويُطالب بإسقاط الحصانة عن أي نائب ثبت فساده، ومطالبة محاكمته في حال ما سرق أو استغل مهامه للحصول على اعتمادات أو أموال أو عقارات بطرق غير مشروعة.

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