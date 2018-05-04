دغيم رداً على الحاسي: افتراء وهذه الحقيقة

رد عضو مجلس النواب، زياد دغيم، على التصريحات التي أدلى بها القنصل السابق لدى ليبيا في مصر، عادل الحاسي، خلال مقابلة في برنامج البلاد على 218 نيوز، قائلاً إن كل ما صدر عن الحاسي كان كذباً وافتراءً.

وأكد دغيم أن ما قاله القنصل السابق كان بهدف تشويه شخصيات سياسية من برقة بالتبلي عليها.

ورداً على اتهام الحاسي لتقاضي والد دغيم مرتبات غير قانونية، نفى عضو مجلس النواب كافة التهم التي وجهها الحاسي لوالده، مؤكدا أنه توقف عن العمل بقرار من خارجية الوفاق جاء بحجة وصوله إلى سن التقاعد.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الرقابة الإدارية أعادت والده بقرار رسمي إلى عمله بعد توقف دام 15 شهراً، ليتقاضى بعدها معاشات الأشهر التي تم إيقافه في العمل خلالها.

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