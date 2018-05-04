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العامة للكهرباء لأصحاب المحلات: أوقفوا التبذير  

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الشركة العامة للكهرباء أن إهمال أصحاب المحلات والمراكز التجارية وإهدارهم للطاقة الكهربائية يزيد من حدّة أزمة طرح الأحمال التي أرهقت المواطنين خاصة في فصل الصيف.

ونشرت الشركة صوراً لواجهات بعض المحلات التجارية التي أبقى بعضها مصابيحه مضيئة حتى عند عدم الحاجة إليها في منتصف النهار، بينما نسي البعض الآخر إطفاءها لتبقى مُضيئة حتى الصباح.

وناشدت الشركة كافة المسؤولين عن هذه المحلات والمراكز التجارية بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والاهتمام باستعمال المصابيح عند الحاجة إليها فقط، للمساعدة في التخفيف من الضغط الواقع على الشبكة العامة للكهرباء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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