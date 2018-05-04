العامة للكهرباء لأصحاب المحلات: أوقفوا التبذير  

قالت الشركة العامة للكهرباء أن إهمال أصحاب المحلات والمراكز التجارية وإهدارهم للطاقة الكهربائية يزيد من حدّة أزمة طرح الأحمال التي أرهقت المواطنين خاصة في فصل الصيف.

ونشرت الشركة صوراً لواجهات بعض المحلات التجارية التي أبقى بعضها مصابيحه مضيئة حتى عند عدم الحاجة إليها في منتصف النهار، بينما نسي البعض الآخر إطفاءها لتبقى مُضيئة حتى الصباح.

وناشدت الشركة كافة المسؤولين عن هذه المحلات والمراكز التجارية بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والاهتمام باستعمال المصابيح عند الحاجة إليها فقط، للمساعدة في التخفيف من الضغط الواقع على الشبكة العامة للكهرباء.

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