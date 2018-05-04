معيتيق يبحث مع فريق مبادرة “20 20” أهداف المبادرة

بحث النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع فريق مبادرة “20 20″، أهداف المبادرة التي تعتمد على توظيف التكنولوجيا لتقديم خدمات متنوعة في كل مناحي الحياة بإشراف شباب ليبيين من كلا الجنسين.

وأكدت إدارة التواصل والإعلام في رئاسة مجلس الوزراء،أن المجتمعين بينوا خلال اللقاء، بأن المبادرة تهدف للتحفيز على استخدام التقنية والتقليل من الفجوة الرقمية للفئات العمرية المختلفة، بالإضافة لزيادة المحتوى الرقمي العربي على شبكة المعلومات الدولية.

هذا وتهدف المبادرة إلى تنويع المصادر الليبية الخاصة بالاقتصاد ومساعدة الباحثين في مجالات مختلفة الحصول على المعلومات لإنجاز أعمالهم، إلى جانب إنشاء نقاط تبادل إنترنت لحفظ حركة مرور البيانات، كما تساهم في وضع كافة التشريعات الليبية بلغات متعددة في موقع واحد.

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