"صوان": الشعب الليبي يرفض أي عرقلة للمسار السياسي

أدان رئيس حزب العدالة والبناء الليبي محمد صوان حادث تفجير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الذي وقع أمس الأول الأربعاء، وشدد على أن مثل تلك الحوادث لن تنجح في عرقلة المسار السياسي، خاصة مع وجود مواقف جادة إيجابية في هذا الاتجاه.

وقال صوان، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :”إذا كان الهدف الذي سعى إليه تنظيم داعش، هو عرقلة الانتخابات، فنحن نؤكد أنه لا داعش ولا غيره سينجح في هذا الهدف، فالشعب الليبي رافض لفكرهم ورافض لأي عرقلة للمسار السياسي”.

وأكد على الترحيب بدعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بضرورة الذهاب لانتخابات رئاسية قبل نهاية العام، وجدد مطالبة مجلسي النواب والأعلى للدولة لإيجاد أساس تشريعي تجرى الانتخابات تحت مظلته سواء، بالإسراع بتمرير قانون الاستفتاء على الدستور أو أي إطار قانوني آخر، لكنه اعتبر أن “هناك معرقلين لا يريدون للدولة الليبية أن تستقر على أي أساس دستوري أو قانوني، ليتسع لهم البقاء بنفس مواقعهم واستغلال هذا الغياب الدستوري لخدمة مصالحهم … وهذا يشمل أيضا أطرافا إقليمية متدخلة في ليبيا”.

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