موظفو مطار طبرق يتوعدون بإيقاف العمل في المطار لحين الاستجابة لمطالبهم

أعلن موظفو مطار طبرق الدولي إيقاف العمل في المطار طبرق، خلال الأيام القادمة في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وطالب الموظفون في بيان الجهات المسؤولة، المتمثلة في مصلحة المطارات في البيضاء وطرابلس، ووزارة المواصلات والنقل في حكومة الوفاق الوطني، إلى جانب هيئة المواصلات في الحكومة المؤقتة، وبلدي طبرق، بترميم المهبط وإضاءته.

وناشد البيان الجهات المسؤولة بضرورة توفير متطلبات السلامة الجوية من سيارات الإطفاء، إلى جانب عدم قبول استقالة مدير المطار.

يشار إلى أن مدير عام مطار طبرق الدولي ” حسن هليل ” قد تقدم باستقالته من منصبه بسبب نقص الإمكانيات داخل المطار، وتعدد السلطات وتداخلها ما تسبب في عرقلة عمل المطار بشكل كبير.

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