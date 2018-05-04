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إنقاذ 80 مهاجر غير شرعي بشمال مليتة

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

تمكنت دورية لحرس السواحل (الزورق صبراتة) من إنقاذ 80 مهاجر غير شرعي بشمال مليتة، اليوم الجمعة.

وأعلن مكتب الإعلام والثقافة البحرية بالقوات البحرية الليبية، إن المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم عددهم 80 بينهم 28 سيدة و11 طفل كانوا على متن قارب مطاطي متهالك.

وأكد مكتب الإعلام، أنه تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى قاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء تاجوراء.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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