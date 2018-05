المتوسط ترصد تحركات الإرهابي “أبو جعفر الليبي ” في درنة

المتوسط:

حصلت (المتوسط) على معلومات وتفاصيل عن الإرهابي أبو جعفر الليبي أحد العناصر الإرهابية المطلوبة في مدينة درنة والمطلوب لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية في ليبيا.

وينتمي الإرهابي أبو جعفر الليبي من مدينة درنة، وأسمه الحقيقي عماد اللواج بدر، ومن مواليد 1977 ومن سكان منطقة الساحل الشرقي.

وأعتنق “أبو جعفر” الأفكار الجهادية المتطرفة وعمره 28 عاما، وسافر وقتها إلى العراق عام 2005، واختبئ في مخابئ تنظيم القاعدة في المغرب منذ 2006، وتم ضبطه من قبل السلطات الأمنية الليبية عام 2008 بتهمة انتماءه لتنظيم القاعدة لكن تم الأفراج عنه في نفس العام.

وعقب الأفراج انتقل ” أبو جعفر الليبي” إلى الجزائر بطرق غير شرعية عام 2008 وبرفقته عنصر ليبي آخر ويدعي ” حافظ مفتاح الضبع ” والمكني ” أبو أيوب ” والذي أصبح فيما بعد الناطق الرسمي السابق باسم مجلس شورى مجاهدي درنة، وظل في الجزائر حتى سقوط نظام الرئيس الأسبق معمر القذافي خلال عام 2011 .

وأستغل ” أبو جعفر ” وبرفقته ” الضبع ” أحداث فبراير 2011 للعودة إلى ليبيا مثلما فعلت العديد من العناصر الإرهابية التي كانت خارج ليبيا وقاتلت تحت راية تنظيم القاعدة في العراق والجزائر ومالي، لكن تم إيقاف ” أبو جعفر ” بتونس في 17 مايو 2011 وبرفقته ” الضبع ” من قبل وحدة مكافحة الارهاب في ” تطاوين ” جنوب تونس على الحدود الليبية وذلك بسبب دخولهم الأراضي التونسية بطريقة غير قانونية.

وفي عام 2014 قامت بعض العناصر الإرهابية ومن بينهم تنظيم داعش باختطاف موظف بالسفارة التونسية في طرابلس يدعى ” محمد بالشيخ ” بتاريخ 21 مارس 2014، وأيضا تم اختطاف المستشار الأول والدبلوماسي بالسفارة التونسية ” العروسي القنطاسي ” بتاريخ 17 أبريل 2014، وطالب الخاطفون الحكومة التونسية بالإفراج عن المعتقلين لديهم ” اللواج والضبع ” مقابل إطلاق سراح الدبلوماسيين التونسيين.

وقامت العناصر الإرهابية بتهديد رئيس تونس وقتها منصف المرزوقي بتصفية المختطفين إذا لم يتم الإفراج عن الإرهابين المعتقلين، مما دفع المرزوقي بإصدار عفو رئاسي لهذه المجموعة وخرجوا من السجن وتم نقلهم الى ليبيا بنهاية شهر أبريل 2014.

وعقب الإفراج عن الإرهابي “عماد اللواج ” المكني ” أبو جعفر الليبي ” في ابريل 2014 وصل حينها الي مدينه درنة والتحق بتنظيم أنصار الشريعة وأصبح من ضمن القياديين والمسؤول العسكري بتنظيم القاعدة في مدينة درنة، ومنذ التحاق ” اللواج ” بتنظيم أنصار الشريعة في درنه خاض العديد من المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية ودعم الجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي ، والتقى ” أبو جعفر ” بعدد من القيادات الإرهابية الأجنبية في مدينه درنة مثل القيادي الجزائري ” مختار بلمختار ” والمكني ” خالد أبو العباس ” زعيم حركة المرابطين الموالية لتنظيم لقاعدة والناشطة في الجزائر وجنوب ليبيا، وأيضا التقى ” أبو جعفر” بالقيادي ” موسي أبو رحله ” والمكني ” موسي أبو داوود ” والذي يُعرف بلقب ” أمير الصحراء ” حيث تم قتله بغارة جوية بطائرة أمريكية بدون طيار علي منزل حيث كان متواجد به في منطقة أوباري بتاريخ 24 مارس 2018 .

وتزوج “أبو جعفر” من امرأة أرملة لم تبلغ 18 عاما عام 2017 وأنجب منها طفلة، وفي يوم 21 سبتمبر 2017 تعرض ” أبو جعفر الليبي ” وكانت برفقته زوجته وطفلته وشقيقه زوجته الصغرى الي الرماية المباشرة بالرصاص الحي من قبل عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة أثناء قدوم السيارة التي كان يستقلها في سرعه باتجاه كمين تابع لهم، وذلك ظنا منهم أنهم تابعون للقوات المسلحة الليبية بالطريق الرئيسية في منطقه ” الفتائح ” والمتاخمة للمدينة من شرقها، وأدي ذلك إلي إصابة القيادي ” اللواج ” والزوجة وابنتها وشقيقتها علي مستوي الرأس واليدين ومن خلالها تم إسعافهن في مستشفى ” الهريش – درنة”.

