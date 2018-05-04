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خفر السواحل الليبي ينقذ 80 مهاجرا

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

تمكن زورق صبراتة التابع لحرس السواحل الليبي، الجمعة، من إنقاذ 80 مهاجرا غير قانوني توقف بهم قاربهم المطاطي على بعد 25 كم شمال مليتة

وقال الناطق باسم البحرية الليبية في تصريح للرائد، إن المهاجرين الذين أُنقذوا يعودون لجنسيات إفريقية مختلفة بينهم 28 امرأة و11 طفلا، مضيفا أنه قد سُلّموا لمركز إيواء تاجوراء التابع لجهاز مكافحة الهجرة.

يذكر أن جهاز مكافحة الهجرة غير”الشرعية” أعلن الخميس العودة الطوعية لـ 52 مهاجرة نيجيرية، بينهن ثلاثة أطفال، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة عبر مطار معيتيقة.

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عن مصدر الخبر

شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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