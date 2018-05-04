بوشناف يبحث مع قادة الاجهزة الأمنية في الجنوب سبل بسط الأمن في المنطقة

ليبيا – بحث وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف أمس الخميس في اجتماع موسع بمنطقة قرنادة الخطط الأمنية وآليات تعزيزها لاستتباب الأمن في المنطقة الجنوبية والمحافظة على وقف إطلاق النار.

بوشناف اطلع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على الصعوبات التي تواجه الإدارة العامة للأمن المركزي في المنطقة الجنوبية واقتراح الحلول الكفيلة لمعالجتها ليتم بسط الأمن في المنطقة.

وحث الوزير المجتمعين على قيام كافة الأجهزة الأمنية بالاضطلاع بالمهام المنوطة بها خاصةً وأن مسؤولية الأمن تقع على عاتق وزارة الداخلية التي تعمل على حماية ظهر القوات المسلحة.

ويأتي هذا اللقاء تعزيزاً لدور وزارة الداخلية في العمل على تأمين الجنوب الليبي خاصةً بعد العمليات العسكرية التي أجرتها القوات المسلحة لأجل وقف إطلاق النار في الجنوب ومنع أية اعتداءات خارجية واستعادة مقرات الدولة وتأكيد هيبتها.

الاجتماع ضم كل من مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد البشير بن الحاج ومدراء فروع ومكاتب الإدارة بمختلف مدن ومناطق الجنوب إضافة إلى مجموعة تأمين مطار تمنهنت.

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