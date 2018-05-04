مرطز سبها الطبي : سقوط 6 جرحى جراء إصابة سكن الكوادر الطبية بقذيفة

ليبيا – أعلن مركز سبها الطبي أمس الخميس عن استقبال 6 جرحى من بينهم فتاة و 5 شباب جراء سقوط قذيفة بالقرب من الحي السكني للكوادر الطبية داخل المركز إصاباتهم متفاوتة بين الخفيفة والمتوسطة.

المركز أكد بحسب مكتبه الاعلامي أن سقوط القذيقة لم يتسبب بخسائر بشرية واقتصرت على الخسائر المادية، الأمر الذي سبب هلعاً للمقيمين القاطنين بالحي والمرضى والكوادر الطبية والطبية المساعدة .

وناشد المركز الجميع بإبعاده عن الاشتباكات المباشرة والغير مباشرة ،محملاً الجهات المعنية الأمنية مسؤولة حماية المرضى والأطباء والعناصر الطبية المساعدة بالمركز،مطالبا المجتمع والأهالي والقبائل والمكونات الجنوبية والسكان بحماية المركز الطبي الذي يهم الجميع .

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