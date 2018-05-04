الصول يطالب بسرعة التحقيق في تفجير طرابلس الإرهابي

أعرب عضو مجلس النواب، علي الصول، عن إدانته واستنكاره الشديد للهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، مترحما على أرواح الضحايا.

وقال الصول، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، ” إن هذا العمل الإرهابي الجبان الهدف منه هو تقويض العملية الديمقراطية في ليبيا”، مؤكدا أنه على كافة الأجهزة الأمنية والضبطية والقضائية سرعة التحقق والتحقيق في هذه الجريمة وملاحقة الجناة.

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