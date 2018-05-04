أجدابيا تشيع ثلاثة شهداء من القوات المسلحة في مواجهات درنة

أجدابيا-العنوان

شيعت مدينة أجدابيا أمس الخميس ثلاثة شهداء من منتسبي القوات المسلحة خلال المواجهات التي خاضتها ضد الجماعات الإرهابية في درنة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة عقب صلاة العشاء مباشرة على جثامين كل من آدم محمد الشيخي من قوة الردع الوسطى وفرج سعد أشحيت المغربي وصالح بوشويل الزوي من الكتيبة 166.

وكان في استقبال جثامين الشهداء قوة الردع الوسطي والكتيبة 166 وأهالي الشهداء.

ودخلت القوات المسلحة في مواجهات مسلحة ضد الإرهابيين في درنة، حيث قالت شعبة الإعلام الحربي الخميس إن القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة نحو تحريرها وسيطرت على مواقع جديدة.

وأكدت الغرفة أن “ساعة الحسم” قد اقتربت وستدخل القوات المسلحة إلى درنة بعد طرد الإرهابيين منها.

وكان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري قد ذكر الأربعاء أن معركة درنة ستبدأ في أية لحظة، مؤكدا أن القوات المسلحة “على أهبة الاستعداد” لدخولها.

وقال المسماري “إن القوات المسلحة لن تتوقف حتى تتطهر ليبيا من الإرهابيين والمجرمين والنيل من كل مجرم”.

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