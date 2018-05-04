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وزير الدفاع الروسي يناقش مع ” حفتر” سبل مكافحة الإرهاب في ليبيا

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اتصال هاتفي مع القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية تفاصيل الاتصال، خلال بيان لها اليوم الجمعة: ” إن وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو، أجرى محادثات، عبر جسر تلفزيوني، مع قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر”.

وأضاف البيان، ” أن شويغو وحفتر، بحثا قضايا الأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى وجه الخصوص، مكافحة الإرهاب الدولي وتسوية الأوضاع في ليبيا”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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