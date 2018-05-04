بعد شرائها حصة ماراثون في شركة الواحة.. مؤسسة النفط تحجز حصة توتال من مبيعات النفط

ليبيا – أكدت وكالة رويترز للأنباء أمس الخميس أن المؤسسة الوطنية للنفط تحجز حصة توتال من النفط الخام من امتياز الواحة التي قامت بشراء حصتها من ماراثون أويل بصفقة مالية قيمتها 450 مليون دولار البالغة نسبتها 16.33 بالمئة في الواحة في مارس الماضي.

رويترز نقلت عن مصادر بقطاعي النفط والصناعة في ليبيا أن الخلاف مستمر بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة توتال بشأن حصة ماراثون ،مشيرةً إلى أن توتال لم تتلقى أياً من حصتها من شحنات النفط من شركة الواحة إضافةً إلى عدم تلقيها أي تعويض عن الشحنات.

وأضافت المصادر إن شحنات ماراثون يجري بيعها منذ بداية العام الجاري إلى فيتول لتجارة النفط عبر المؤسسة الوطنية للنفط وإن الاتفاق مع فيتول مستمر حتى أغسطس آب على الأقل.

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