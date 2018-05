قصة انتحار الداعشي «أبو عمر» داخل محبسه بعد اعترافاته الخطيرة

اشتهر بـ «القتل والخطف والسرقة وتصفية العناصر الأمنية والعسكرية»، فهو أحد المقربين من والي تنظيم الدولة في مدينة درنة، الشهير بـ «الحاج البراهيم الورفلي»، وهو صهر أحد قيادات مجلس شورى درنة «حاتم فرج ميزون الحوتي»، إنه أحمد عمر عبدالسلام محمد البرعصي والمكني «أبو عمر»، الذي قام بشنق نفسه «منتحرًا» داخل سجن مكتب مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة في مدينة «شحات» الأربعاء الماضي.



«المتوسط» ترصد 9 معلومات عن الداعشي «أبو عمر»، الذي نجحت «الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة» في القبض عليه في 28 أبريل الماضي.



– من مواليد 1982، أحد سكان منطقة «شيحا الغربية» بمدينة درنة، والمكني «أبو عمر أو جنادة».



– التحق بتنظيم أنصار الشريعة خلال العام 2013، وخلال تأسيس مجلس شورى شباب الإسلام في أبريل 2014 كان من ضمنه والتحق بعدها بتنظيم الدولة في أكتوبر 2014 .



– أصبح يشغل لدى تنظيم الدولة في سرية الأمنيين، وهي المسؤولة عن عمليات الرصد والمتابعة والخطف وتصفية العناصر الأمنية والعسكرية، وهو من ضمن مجموعة القيادي رمضان الميار «المكني» أبو غيث، والذي أعلن عن مقتله في مدينه سرت خلال العام 2016 و «عبدالرازق بطاو»، والذي قبض عليه في منطقة «التميمي» شرقي مدينة درنة في 26 من ديسمبر 2016، وأيضا الإرهابي «موسى التركاوي»، الذي تم تسليمه من قبل ذوي إلى جهاز مكافحة الإرهاب في شهر مارس 2016 .



– كان مسؤولا عن خلية في مدينة «درنة»، التي قارب عددها الـ 15 عنصر وتنقسم إلى ثلاث مجموعات ومهامها «التخطيط و الدعم و التنفيذ والإمداد».



– قام بالسطو، برفقة عناصر التنظيم، على عدد من السيارات الخاصة بقطاع التعليم في مدينة درنة.



– بعد اندلاع المعارك بين مجلس شورى درنة وتنظيم الدولة في نهاية مايو 2015 ، انسحب التنظيم إلى منطقة «الفتائح» حيث تواجد معه لفترة، ثم عاد إلى المدينة واستقر بها. وخلال العام 2016 هرب من المدينة في زي امرأة منقبة «خمار» واختبئ واستقر في منطقة «اقفنطه» الواقعة غربي مدينة البيضاء .



– تم رصده منذ أربع أشهر من قبل «الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة» وأصبحت عملية الرصد له مستمرة إلى أن تم إحضار الإذن بعملية القبض من قبل «النيابة العسكرية» وقبض عليه في 28 أبريل الماضي.



– خلال فترة اعتقاله وسجنه داخل مكتب الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة، اعترف بارتكابه العديد من العمليات الإرهابية من قتل وتصفية وخطف وسرقة، وذكر في العديد من الاعترافات المتلفزة الخاصة بعرض اعترافات العناصر الإرهابية لدى تنظيم الدولة .



– بعد أن أقدم «أبو عمر» على إيضاح العديد من الاعترافات قام بشنق نفسه «منتحرا» في سجن مكتب مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة في مدينة «شحات» .

