(شاهد الصور)- ضبط مخزن “ذخيرة” داخل مزرعة جنوبي أجدابيا

أجدابيا-العنوان

قال مصدر أمني في أجدابيا إن الأجهزة الأمنية عثرت يوم أمس الخميس على خزانات من الذخائر في مزرعة تقع في جنوبي المدينة في الطريق الواقعة بين أجدابيا جالو بالتحديد “بعد القوس”.

وأفاد المصدر لصحيفة العنوان أن الأجهزة الأمنية التابعة لغرفة عمليات أجدابيا ضبطت هذه الذخائر، وذلك بعد عمليات التحري والمتابعة.

وقال “الذخائر وجدت في خزانات مدفونة تحت الأرض وبها العديد من ذخائر “الكلاشن كوف” وذخائر “البيكا” وقذائف “الهاوزر” و”الهاون” وذخائر الدبابات وذخائر الـ (106)”.

وأكد أن الأجهزة تمكنت من معرفة هوية صاحب المزرعة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

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