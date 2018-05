وزير «تعليم الوفاق» يبحث مع نظيره التركي سبل تطوير العلاقات

المتوسط:

قام وزير التعليم بحكومة الوفاق، الدكتور عثمان عبدالجليل، يرافقه مدير إدارة التعاون الدولي ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين ومدير عام الهيئة الوطنية للتعليم التقني ومدير إدارة التعليم الخاص، بزيارة تركيا، حيث كان في استقبالهم سفير ليبيا لدا جمهورية تركيا، عبدالرزاق مختار، ومندوب عن القنصلية الليبية في اسطنبول، والدكتور عبداللطيف كشلاف الملحق الأكاديمي بتركيا .

والتقى عبدالجليل، وزير التعليم التركي عصمت يلماز والبروفسور أمر الله الممثل الخاص لرئيس الجمهورية، ومسؤول عن الملف الليبي، و نائب رئيس الوزراء السابق وعضو بالبرلمان التركي ورئيس هيئة التعليم بالبرلمان ووكيل وزارة التعليم التركي، ومسؤول العلاقات الخارجية ورئيس مجلس الأمناء والوفد المرافق له.

واستعرض الجانبان عمق العلاقات التركية الليبية، وأعربوا عن عزمهم في تطوير العلاقات مع ليبيا وعلى جميع الأصعدة وخاصةً في قطاع التعليم من تبادل الخبرات والأبحاث الي جانب تدريب الكوادر الليبية في تركيا الى جانب دعم ليبيا في المجالات التطبيقية المعمول بها في تركيا وخاصة التقنية والسبورات الذكية والبنك المعلوماتي.

