رئيس البرلمان العربي يبحث مع ” سلامة” آخر التطورات السياسية في ليبيا

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، إنه “في إطار جهود البرلمان العربي لدعم العملية السياسية والحوار بين الأطراف الليبية، تم بحث هاتفيا مع السفير غسان سلامة المبعوث الأممي لليبيا، آخر التطورات السياسية في ليبيا”.

وأضاف رئيس البرلمان العربي، خلال بيان له اليوم الجمعة،” إنه أطلع ” سلامة” على الجهود التي يبذلها البرلمان العربي لدعم العملية السياسية للوصول لحل سياسي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا”.

وشدد رئيس البرلمان العربي، على دعم البرلمان الحوار بين جميع الأطراف الليبية بهدف الوصول إلى حل سياسي ينهي الانقسام ويحفظ وحدة وسيادة ليبيا.

