ناطق باسم كتيبة ثوار طرابلس: استهداف المفوضية هدفه إحداث فتنة بين أهالي طرابلس ومهجري بنغازي

قال الناطق باسم كتيبة ثوار طرابلس جلال الورشفاني، إن أحد أهداف عملية استهداف مقر مفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ هو إحداث الفتنة بين أهالي طرابلس ومهجري مدينة بنغازي.

وأضاف الورشفاني، في مداخلة مع قناة ليبيا الأحرار، أن الهدف الآخر من الاستهداف هو إنهاء عمل المفوضية؛ داعيا جميع الكتائب العسكرية المنتسبة لثورة فبراير في العاصمة، إلى ترك الأمور للأجهزة الأمنية المختصة، وعدم الانجرار وراء العاطفة، على حد تعبيره.

وكان مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس، قد تعرض يوم الأربعاء لهجوم مسلح، أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 19 أخرين بجروح، بحسب ما أفاد مدير المستشفى الميداني بطرابلس عبدالدائم الرابطي لموقع ليبيا الخبر.

وقد أعلن تنظيم الدولة، مسؤوليته للتفجير الانتحاري الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن وكالة أعماق الإخبارية التابعة للتنظيم.

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