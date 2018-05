المتوسط:

أعلن المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبره، عن وصول قوات الجيش الليبي الي محور مرتوبة شرق مدينة درنة في المحور وذلك في انتظار التعليمات من غرفة العمليات الكرامة.

وأضاف صبرة، ” أن قوات الجيش ضمت عناصر سرايا من القوات الخاصة بقيادة اللواء ونيس بوخمادة وأيضا سرايا من كتيبة 101 والتي وصلت إلى درنة”.

