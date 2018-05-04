تقرير لمركز الليبي لحرية الصحافة : 46 حالة اعتداء تطال الصحافة عام 2017

بنغازي 04 مايو 2018 (وال)- كشف تقرير نشره المركز الليبي لحرية الصحافة، إن عدد الانتهاكات في ليبيا لعام 2017 بلغت حوالي “46” حالة اعتداء .

هذا وذكر التقرير الذي صدر تزامناً مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي صادف أمس الخميس، أنه تم تسجيل عدد “15” حالة اعتداء على قنوات الراديو، كما سجل عدد “12” اعتداء على قنوات التلفزيونية .

ويشير التقرير إلى تسجيل عدد “7” حالات اعتداء على الصحف، وتوثيق عدد “6” اعتداءات على وكالات الأنباء، وحالتي اعتداء على مراكز إعلامية، وحالتي اعتداء على صحفيين مستقلين ليبيين .

وبحسب التقرير، فإن ليبيا جاءت في المركز “162” عالمياً وفق مؤشر حرية الصحافة العالمي . (وال- بنغازي) ر ع / ر ت

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