” نقل الوفاق ” تعلن بدء تنفيذ مشروع مطار طرابلس الدولي خلال الأيام المقبلة

أعلن وزير المواصلات والنقل بحكومة الوفاق الوطني المهندس ميلاد معتوق، عن بدء تنفيذ مشروع مطار طرابلس الدولي بمساهمة شركات إيطالية خلال الأيام المقبلة.

وأضاف وزير المواصلات، خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي الليبي – الإيطالي،” إن هناك عدة مشاريع تعتزم الوزارة تنفيذها في مجالات المواصلات والنقل، خاصة تلك التي سيتم تنفيذها من قبل شركات إيطالية للقطاع”.

وأوضح، ” إن المشروعات تتضمن الطريق السيار الممتد من أمساعد وحتى رأس إجدير، أو تطوير ميناء زوارة، إضافة إلى عدة مشاريع أخرى بالقطاع”.

