سيالة يبحث إمكانية عودة الشركات الروسية

ناقش وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة مع سكرتير الأمن القومي الروسي بالكرملين نيكولاي باتروشيف إمكانية عودة الشركات الروسية إلى ليبيا؛ لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى والعقود.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في تصريح للرائد، أن الاجتماع الذي عقد الخميس بمبني الكرملين في العاصمة الروسية موسكو، وبحضور نائب وزير الخارجية الروسي ناقش فيه إمكانية إعادة استئناف عمل السفارة الروسية من العاصمة طرابلس.

يذكر أن وزير الخارجية الليبي يجري هذه الأيام زيارة رسمية لروسيا التقى خلالها مع عدد من المسؤولين الروس.

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