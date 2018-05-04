القوات الخاصة ترابط على مشارف درنة

وصلت سرايا استطلاع القوات الخاصة، بإمرة اللواء ونيس بوخمادة، اليوم الجمعة، إلى مشارف مدينة درنة للمشاركة في معركة تحرير المدينة من الإرهاب.

وقال معاون أمر سرية المشاة الأولى الأبرق نقيب صلاح بوطبنجات لعبيدي، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن الكتيبة 101 بقيادة الملازم محمد أبسيط، في طريقها لمدينة درنة، لافتا إلى أن قوات الجيش الليبي شنت هجوما على أحد تمركزات الجماعات الإرهابية في محوري الحيلة والظهر الحمر، أسفرت عن تكبيد الجماعات الإرهابية خسائر فادحة في العتاد، وتدمير دبابات وسيارات تابعة لهم.

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