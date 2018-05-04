فرنسا.. ليبي يرفع شكوى لنيابة باريس ضد المشير خليفة حفتر

في “24 ساعة في فرنسا”: وزير الداخلية الفرنسي ينوي زيادة التعزيزات الأمنية استعدادا لاحتجاجات ضد إصلاحات الحكومة عقب أعمال عنف في مظاهرات عيد العمال، والرئيس ماكرون يتابع زيارته لأستراليا، ومنطقة “لا فالي دو لارف” تعاني أعلى معدلات تلوث الهواء في فرنسا، وليبي يرفع دعوى ضد المشير خليفة حفتر أمام نيابة باريس ويتهمه بممارسة التعذيب والقيام بأعمال وحشية.
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