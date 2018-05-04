وزير الخارجية الليبي يعلن عن مشروع لمراقبة الحدود الجنوبية لليبيا

قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، إن مشروع اتفاق على مراقبة الحدود الجنوبية المشتركة لليبيا مع 3 دول، سيتم التوقيع عليه في الخرطوم نهاية شهر رمضان المقبل.

وأكد سيالة في لقاء صحفي مع إذاعة فرنسا الدولية، أن مسودة الاتفاق تمت مناقشتها في نيامي خلال اجتماع حضرته الدول المعنية وهي النيجر وتشاد والسودان في الثالث من أبريل الماضي، ومن المزمع عقد اجتماع جديد في انجامينا لإنهاء الاتفاقية.

وأوضح الوزير الليبي أن الاتفاق ينص على إنشاء مراكز اتصالات وتبادل المعلومات وإنشاء دوريات مشتركة للتحكم في الحدود البرية بشكل أفضل.

وأشار سيالة إلى أن هذا المشروع سينفذ بدعم لوجستي ومالي من الاتحاد الأوروبي والامم المتحدة.

وشدد الوزير سيالة خلال حديثه، على ضرورة تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لإرجاع هيبة الدولة الليبية والدبلوماسية الليبية في دول العالم.

وفي سياق منفصل؛ أجرى الوزير محمد سيالة زيارة رسمية الى روسيا والتقى خلالها سكرتير الامن القومي الروسي في الكرملين نيكولاي باتروشيف.

وتناول اللقاء العﻻقات الثنائية بين البلدين و سبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين و البلدين الصديقين بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

و أستعرض الطرفان الأوضاع في ليبيا و المنطقة و آخر تطورات و مستجدات التسوية في الأزمة الليبية.

و تطرق المسؤولان إلى القضايا ذات الأهتمام المشترك مثل ملف مكافحة الإرهاب الدولي و أكد الجانبان على ضرورة تبادل الآراء و المعلومات و التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بأشكاله المتنوعة.

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