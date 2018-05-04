إنقاذ 80 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية

تمكنت البحرية الليبية صباح اليوم الجمعة من إنقاذ عدد 80 مهاجر غير من بينهم 28 إمرأة، و11 طفل، كانوا على متن قارب مطاطي متهالك.

وقال المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم، إن زورق صبراتة أنقذ المهاجرين غير الشرعيين، وهم من جنسيات إفريقية مختلفة، في منطقة شمال مجمع مليتة النفطي غرب ليبيا.

و أوضح قاسم لموقع ليبيا الخبر، أنه تم تسليم المهاجرين إلى مركز إيواء تاجوراء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير شرعية؛ بعد تقديم المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة.

وفي سياق متصل؛ أعربت منظمة أطباء بلا حدود الدولیة غیر الحكومیة الیوم الجمعة، عن بالغ قلقها إزاء مصیر حوالي 800 مھاجر ولاجئ محتجزین في مركز احتجاز في لیبیا، في ظل ظروف غیر إنسانیة لأكثر من خمسة أشھر.

وأوضحت المنظمة في بيان لها بحسب وكالة أكي الإيطالية، أن مركز الاحتجاز الذي يقع في مدینة زوارة غربي العاصمة طرابلس يوجد به نحو 800 مھاجر ولاجئ من رجال ونساء وأطفال منذ أكثر من خمسة أشھر دون طعام أو ماء كافیین.

وطالبت مديرة برامج الطوارئ في أطباء بلا حدود كارلین كلیجر المنظمات الدولیة في لیبیا والسلطات اللیبیة والدول التي ينحدر منها أولئك اللاجئون، ببذل كل ما في وسعھا من جهد لإیجاد حل لھؤلاء الأشخاص في الأیام القلیلة المقبلة.

وأشارت المنظمة إلى تقریر أصدرته المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین الثلاثاء الماضي ذكر أن المفوضیة نقلت حوالي 88 شخصًا في حاجة إلى حماية دولية من مركز مدینة زوارة إلى مركز احتجاز في العاصمة طرابلس وتدرس إمكانیة إجلائھم خارج لیبیا.

ونقلت السلطات الرسمية عددًا من المحتجزین من مركز مدینة زوارة إلى مراكز احتجاز أخرى في محاولة للحد من الاكتظاظ الشدید فیه، فیما بدأت المنظمة الدولیة للھجرة تنفیذ عملیات عودة طوعیة لعدد من المحتجزین، إلا أن مئات آخرین لا يزالون عالقين في مركز الاحتجاز في زوارة، دون حل ينهي معاناتهم الحالية، بحسب منظمة أطباء بلا حدود.

وقالت اامنظمة إن الوضع يتدهور يومًا بعد الآخر مع تزايد عدد اللاجئين والمهاجرين المحتجزين بصورة تعسفية، مضيفة أن مركز الاحتجاز في زوارة به عدد من المهاجرين واللاجئين يفوق سعته بأربعة أضعاف، كما أن مساحة الأرض التي يجلس عليها المهاجرون صغيرة للغاية بحيث لا يكاد يكون من الممكن أن يستلقي الأشخاص.

الجدير بالذكر أن البحرية الليبية أعلنت منذ مطلع العام الجاري أنها ضبطت وأنقذت أكثر من ألف وخمسمائة مهاجر غير شرعي في عمليات منفصلة.

وتعتبر ليبيا المركز الرئيسي للهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا وبحسب إحصائيات البحرية الليبية تمكنت فرق حرس السواحل من ضبط وإنقاذ أكثر من ستة عشر ألف مهاجر خلال العام الماضي.

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