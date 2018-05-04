القنصل الليبي بالإسكندرية يعلن استقالته، ويفضح بعض المسؤولين بالدولة

كشف القنصل الليبي في الإسكندرية عادل الحاسي، في مقابلة مع قناة 218 أمس الخميس، عن قضايا وملفات فساد من بعض المسؤولين والقيادات السياسية في البلاد من بينهم نائبي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني علي القطراني وفتحي المجبري.

وأعلن الحاسي، استقالته من منصبه خلال هذه المقابلة، مؤكدا أنه سيقدم ما لديه من وثائق للجهات المعنية، مناشدا الجهات الرقابية والإدارية بأن تقوم بمحاسبة المتورطين في الفساد، على حد قوله.

وقال الحاسي، إنه عندما ذهب إلى القنصلية في الإسكندرية وجد الفوضى والعبث، وأن القنصل السابق محمد الدرسي كان أداة بسيطة ضمن منظومة الفساد، مشيرا إلى أن البعثات الدبلوماسية شوّهت الدولة الليبية وتسيء باستمرار لسمعة البلاد عبر العديد من الممارسات.

وأضاف الحاسي، أنه عندما تأخر اعتماده كقنصل عام في الاسكندرية حذر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير خارجيته المفوض محمد سيالة من استمرار العبث في البعثات وممارسة أعمال خطيرة، مبينا أنه شعر بأن هناك أمرا ما يدبر، وفق تعبيره.

وأكد القنصل الليبي في الإسكندرية، أنه في بدابة استلامه لمهامه اكتشف وجود “رشوة سياسية”، وجرى الضغط عليه لتمرير مرتبات موظفين لا يعملون على أرض الواقع من بينهم والد عضو مجلس النواب زياد دغيم البالغ من العمر 81 عاما والذي يتقاضى راتبا قدره 15 ألف دولار.

وذكر عادل الحاسي، أن قد اتصلوا به النائب بالمجلس الرئاسي فتحي المجبري ووزير الخارجية محمد سيالة ووزير المالية أسامة حماد وطلبوا منه صرف مرتبات والد دغيم في أسرع وقت مع أنه لا يعمل، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان عبارة عن رشوة ليغير دغيم موقفه السياسي ولكنه رفض تمريرها.

وتحدث الحاسي عن نائب رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني، الذي كان من المعارضين لوجوده في القنصلية الليبية في مصر، على حد قوله، منوها إلى أن القطراني وعضو مجلس النواب يوسف العقوري قد طلبا منه صرف مرتبات لأبناء عمومتهم.

وقال الحاسي، إن القطراني حاول الاستيلاء على أرض كبيرة جدا تساوي مئات الملايين عن طريق ابن عمه محمد القطراني، وأنه قد جرى تزوير التوقيعات والأختام لمستندات للسيطرة على هذه الأرض التي تصل قيمتها إلى 15 مليار جنيه مصري (850 مليون دولار)، مضيفا أن القطراني عيّن صهره خالد العوامي في الملحق العمالي بمصر.

وأفاد الحاسي في سياق مقابلته مع قناة 218، أن القطراني يريد أن يتحكم في الساحة المصرية لأنه يرى فيها نفوذ واستثمارات، موضحا أن القطراني قد وصفه بأنه ينتمي لجماعة المقاتلة والإخوان لأنه اجتمع مع محمد سيالة وحميد الصافي.

وصرح القنصل الليبي في الإسكندرية، أنه قد خدع على المستوى الشخصي بفتحي المجبري وعلي القطراني، قائلا: “إن كانوا هؤلاء يُمثّلون إقليم برقة فعلى الدنيا السلام”.

وأوضح عادل الحاسي، أن حكومتا الوفاق والمؤقتة عززتا فكرة السيطرة على الساحة المصرية لأنه يوجد فيها قاعدة انتخابية ليبية كبيرة تهم الأطراف السياسية، مشيرا إلى أنه عندما جاءت حكومة الوفاق، ترسّخت فكرة تقسيم الأقاليم والحصص، ولهذا كانت النتيجة سيئة.

وبيّن الحاسي، أن القنصل الآخر ابتز الدولة في إحدى المرات بمبلغ كبير والذي قاد تلك المفاوضات هو محمد عبدالجواد مدير البنك العربي الدولي الذي يتدخل بشكل سافر في عمل البعثات، منوها إلى أن عبدالجواد عرض عليه بشكل شخصي اختيار أي دولة غير مصر، وتعهد أنه سيعمل على إصدار قرار للعمل بقنصليتها.

وأضاف الحاسي، أنه عندما اقتحم محمد صالح الذي صدرت بحقه مذكرة طرد والذي يقف خلفه علي القطراني، مقر السفارة في مصر جرى الاستيلاء على 8000 ملصق تأشيرة، وقد وجدوا بعض هذه الملصقات في السوق السوداء.

وكشف الحاسي، أن هناك محاولات جديدة لبيع “قصر لوران” وهو قصر أثري قديم في الإسكندرية، وأن هيبة الدولة وإمضاء قراراتها قد ضاعت، منوها إلى أن السفير محمد عبدالعزيز قد أبلغه بضرورة التركيز على موضوع التأشيرات لكونه خطير جدا.

ومن بين ملفات الفساد التي تحدث عنها عادل الحاسي، كشف أن هناك قرابة 5 آلاف شخص جرى منحهم الجنسية الليبية خلال أحداث 17 فبراير عام 2011،لإدخالهم في الصراع كقوى مناهضة لثورة 17 فبراير.

وشدد الحاسي على أنه مستعد لمواجهة هؤلاء الأشخاص، قائلا: “يجب أن نوضّح أن فبراير فيها جانب مضيء، وهناك أشخاص لم تبع ولم تشتري ولم تستفيد ولا يمنّ علينا أحد والموجود الآن لا يُمثّل فبراير، بل مجموعة مرتزقة”، حسب وصفه.

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