الفرجاني يعلق على تفجير طرابلس الإرهابي

أعرب عضو مجلس النواب، يوسف الفرجاني، عن إدانته واستنكاره الشديد للهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، مترحما على أرواح الضحايا.

وقال الفرجاني، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن هذا العمل هو عمل إرهابي بامتياز ادينه بغض النظر عن أي شئ، ولكني لا استغرب حدوثه في مدينة وقبل التفجير بيوم كانت أغاني داعش والتطرف تصدح في قلبها، ولا استغرب حدوثه في عاصمتنا والكل يعلم بوجود المتطرفين فيها ويعرفونهم ويعرفون محتوينهم ولكنهم قرروا معايشتهم ونسوا أن هؤلاء لا يتعايشون إلا مع بعضهم”.

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