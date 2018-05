دينغوف: روسيا ترفض التدخل العسكري في ليبيا ولا نراهن على طرف ليبي بعينه

المتوسط:

أكد رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية الداخلية الليبية، ليف دينغوف، ” إن روسيا لم تراهن على شخص بعينه داخل ليبيا، وإن بلاده تجري اتصالات أجرتها موسكو مع جميع أطراف الصراع لحل الأزمة.”

وأكمل دينغوف، خلال تصريحات صحفية لــ (ذا تلغراف البريطانية)، ” إن التدخل العسكري في ليبيا لن يتماشى مع المبدأ القانوني الذي تستخدمه روسيا لتبرير وجودها في سوريا”.

وأضاف، ” أن بلاده تتواصل مع جميع الأطراف في ليبيا، مشيرا إلى أن موسكو كلفتهم بمهمة الحفاظ على حوار مع جميع الأطراف الليبية، وحفتر طرف من الصراع، وهو طرف مؤثر، والأمر نفسه ينطبق على فائز السراج”.

وأوضح، “أن دوافع ومصالح روسيا في ليبيا متعددة، بينها مكافحة الإرهاب ومنع تفشي حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وإنقاذ صفقات الاستثمار المتعددة التي أبرمتها روسيا قبيل ثورة “2011.

وأضاف “إن هناك محادثات قائمة مع حكومة الوفاق في طرابلس لاستئناف العمل في السكك الحديد، وأن شركات نفطية روسية استأنفت أعمالها مثل شركة “تاتنفت””.

