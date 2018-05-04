الدكتور علي الرويعي يستلم مهام إدارة مستشفى النفسية

بنغازي 04 مايو 2018 ( وال ) – أستلم الدكتور علي محمد الرويعي، مهامه لتولي إدارة مستشفى النفسية بنغازي، اعتبارا من يوم الخميس 03 مايو 2018م.

وتم ذلك بناء علي قرار وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة رقم (113) لسنه 2018 والقاضي بتكليف السيد الدكتور علي محمد الرويعي بدﻻ عن السيد الدكتور رمضان سالم ميلاد .

وتمت إجراءات التسليم والاستلام يوم الخميس 03 مايو الجاري، بحضور رئيس لجنة التسليم والاستلام بوزارة الصحة، عبد الله العمامي.( وال – بنغازي ) س ع

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