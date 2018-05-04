عضو بالأعلى للدولة بالتدخل السريع لوقف التصعيد العسكري على درنة شرق ليبيا

وحمل الحصادي في رسالة وجهها إلى مجلسي النواب والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والبعثة الأممية، المسؤولية القانونية والأخلاقية لما قد تؤول إليه الأمور بالمدينة نتيجة التصعيد والتحريض العسكري.

كما طالب الحصادي في الرسالة التي تحصل موقع ليبيا الخبر على نسخة منها، بحماية المدنيين من الاستهدافات العشوائية لطيران مليشيات الكرامة وتحييدهم عن الصراعات المسلحة وفقا للقوانين والأعراف الدولية، بحسب الرسالة.

وكان المتحدث باسم عملية الكرامة أحمد المسماري، ان المعركة في مدينة درنة على الأبواب.

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي له ، أن الهجوم على المدينة من قبلهم سيبدأ في أي لحظة وسيواصلونه في منطقة أخرى لم يحددها، وفق قوله.

من جهته، وصف مسؤول الملف الأمني في درنة العميد يحيى الأسطى عمر على صفحته الشخصية على الفيسبوك، التصريحات المتداولة من إعلام الموالي لعملية الكرامة عن الاستعداد لاقتحام المدينة بالفقاعات الإعلامية.

وأشار الأسطى عمر أن التحشيدات العسكرية ما زالت متمركزة قرب مداخلها ولم تدخل داخل المدينة، بحسب قوله.

من جانبه اعلن المتحدث باسم مجلس شورى مجاهدي درنة محمد المنصوري عن صد المجلس كافة محاولات قوات عملية الكرامة للتقدم نحو المدينة بمحوري الظهر الحمر والحيلة

وكشف محمد المنصوري لقناة النبأ المحليةان من ضمن القوات المهاجمة للمدينة امس أفراد من الجيش المصري ومرتزقة من تشاد

يشار إلى أن مدينة درنة تعاني من حصار فرضته عملية الكرامة على مداخل المدينة منذ مايزيد عن عام.

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