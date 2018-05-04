العباني: نهب المال العام جريمة في حق الوطن

أكد عضو مجلس النواب “المتنحي”، د. محمد العباني، أن السكوت على جريمة نهب المال العام، جريمة في حق الوطن.

وقال العباني، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن الفساد يطل برأسه من مجلس النواب، ومجلس الدولة، وحكومة الوفاق المفوضة، الفساد في بلادي يبلغ مداه، فقد تجاوز الاعتمادات المالية الفاسدة والحاويات الفارغة، وطل برأسه عبر أعضاء في مجلي النواب، وآخرين في المجلس الرئاسي، وبعض الوزراء في حكومة الوفاق المفوضة، إنه التهاوي في منظومة الأخلاق، إنه سكوت المواطن وإلهائه بالوقوف في الطوابير، إنه ما صرح به القنصل العام في اﻹسكندرية عادل الحاسي وما حدده من فاسدين باﻹسم، فماذا تنتظر أيها النائب العام، أم أنه التطبيع والغنيمة، لا نامت أعين الجبناء، السكوت مشاركة سلبية في جريمة نهب المال العام، إجراء عاجل مطلوب اتخاذه ضد كل أوﻻئك المتورطين، فقد بلغ السيل الزبى”، بحسب تعبيره.

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