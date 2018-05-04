الاعتداء على الشبكة الكهربائية في منطقة الظهير بالقرب من سرت

سرت 03 مايو 2018 ( وال ) – أعدت مجموعة خارجة على القانون على الشبكة الكهربائية بمنطقة الظهير بسرت.

وقال رئيس مكتب الصيانة السريعة الغربيات سرت أن هناك مجموعة خارجة عن القانون قامت بالاعتداء على الشبكة الكهربائية بمنطقة الظهير وسرقت معداتها وعبثت بأحد المحولات على الخط 119

وحذر الظهير من أن هذا الأمر سيؤدي لتوقف تغذية هذه المناطق بالكهرباء نظراً لما تعانيه المدينة من أضرار بالبنية التحتية للشبكة الكهربائية.

هذا وناشدت الشركة العامة للكهرباء الجهات الأمنية تحمل المسؤولية تجاه الممتلكات العامة وحمايتها من العابثين وضبط المخالفين وتقديمهم للعدالة.( وال – سرت ) ع م / س ع

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