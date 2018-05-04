ترحيل 52 مهاجرة نيجيرية بينهم 3 أطفال إلى بلدانهم

رحّل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، 52 امرأة وثلاثة أطفال من جنسيات نيجيرية من المهاجرين غير الشرعيين.

وذكر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، أنه قد جرى ترحيل هؤلاء المهاجرين في سياق عملية العودة الطوعية.

يذكر أن عمليات العودة الطوعية في البلاد تتم بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية والسلطات الليبية وسفارات البلدان المعنية.

وفي سياق قريب، أنقذت البحرية الليبية صباح اليوم الجمعة، عدد 80 مهاجر غير من بينهم 28 إمرأة، و11 طفل، كانوا على متن قارب مطاطي متهالك.

وقال المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم، إن زورق صبراتة أنقذ المهاجرين غير الشرعيين، وهم من جنسيات إفريقية مختلفة، في منطقة شمال مجمع مليتة النفطي غرب ليبيا.

و أوضح قاسم لموقع ليبيا الخبر، أنه تم تسليم المهاجرين إلى مركز إيواء تاجوراء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير شرعية؛ بعد تقديم المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة.

وتشهد ليبيا تدفق بأعداد هائلة لمهاجرين أغلبهم من جنسيات أفريقية للتوجه عبر السواحل الليبية إلى أوروبا.

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