شويغو يبحث مع حفتر الأوضاع الأمنية في ليبيا

بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عبر جسر تلفزيوني، مع القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، مكافحة الإرهاب الدولي، وسبل حل الأزمة الليبية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع، اليوم الجمعة: “أجرى وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو، محادثات، عبر جسر تلفزيوني، مع قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر”.

وأفاد البيان أن شويغو وحفتر، بحثا قضايا الأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى وجه الخصوص، مكافحة الإرهاب الدولي وتسوية الأوضاع في ليبيا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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