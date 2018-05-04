الهصك: استعدادات لمواجهة الفساد في القضاء

على خلفية قضايا فساد على مستوى عال فجرها القنصل الليبي السابق بالقاهرة عادل الحاسي في برنامج البلاد على قناة 218 نيوز يوم أمس، بدأ مجموعة من الليبيين الإعداد لرفع قضية للنائب العام ضد عدد من الشخصيات النافذة التي ورد ذكرها خلال لقاء الحاسي.

ويقول د. عماد خالد الهصك أنه بدأ بالتواصل مع محامي للترافع أمام القضاء مفسحا المجال أمام الراغبين بالتسجيل في عريضة سترسل لمكتب النائب العام متضمنة أسماء وصفات بعض الفاعلين في المشهد الليبي، ويبين أن ذلك هدفه تحويل القضية إلى قضية رأي عام “لتكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالمال العام” حسب تعبيره .

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