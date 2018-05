بدء وصول الوفود المشاركة في فعاليات مؤتمر إعادة إعمار بنغازي

المتوسط:

وصل عدد من الوفود الدولية إلى بلدية بنغازي وذلك للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة أعمار بنغازي، صباح اليوم الجمعة.

واستقبلت اللجنة التحضيرية أول المشاركين في المؤتمر البروفسور حسن ساسي، والذي وصل صباح اليوم إلى مطار بنينا قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك في المؤتمر عدة دول منها أمريكا، بريطانيا، تونس، المغرب، إيطاليا، ألمانيا، اليونان، البرتغال، مصر، جمهورية بنين، السودان، فلسطين، الصين، نيوزيلندا، سويسرا، الكويت، بلغاريا.

وأشادت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي بجهود ودعم الوزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة لإنجاح المؤتمر، بتقديم كافة التسهيلات والإجراءات وتذليل كافة الصعوبات أمام عمل اللجنة فيما يتعلق بمهام الخارجية.

