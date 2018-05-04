وزير المواصلات: بدء تنفيذ مشروع مطار طرابلس الدولي الأيام المقبلة

أعلن وزير المواصلات والنقل بحكومة الوفاق الوطني ميلاد معتوق، عن البدء في تنفيذ مشروع مطار طرابلس الدولي، الذي تتولاه شركات إيطالية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي الليبي – الإيطالي، الذي يجسد حرص ورغبة تكريس العمل المشترك بين الجانبين، لتحقيق المصلحة المشتركة، بحسب ما ذكر ميلاد معتوق.

وانطلقت أمس الخميس بطرابلس أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ونائبة السفير الإيطالي تحت إشراف وتنظيم الغرفة التجارية الليبية الإيطالية.

وتحدث معتوق عن المشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها في مجالات المواصلات والنقل، خاصة تلك التي سيتم تنفيذها من قبل شركات إيطالية للقطاع سواء تعلق الأمر بالطريق السيار الممتد من أمساعد وحتى رأس أجدير، أو تطوير ميناء زوارة، إضافة إلى عدة مشاريع أخرى بالقطاع.

ويهدف المنتدى إلى بناء شراكة استراتيجية حول المنافع المتبادلة، وبرامج المبادرات في الجانب الاقتصادي، إضافة إلى بحث فرص الاستثمار والتعاون التجاري المشترك من قبل مجلس رجال الأعمال بالغرفة التجارية الليبية الإيطالية.

وكانت مجموعة شركات إيطالية في طرابلس، قد وقعت في الخامس من يوليو 2017 اتفاقًا مع السلطات الليبية لإعادة بناء مبنى المسافرين في مطار طرابلس الدولي الذى دمرته أعمال العنف في 2014، حيث تبلغ الكلفة المبدئية للمشروع 78 مليون يورو، وتشمل بناء مبنيين، إحداهما للرحلات الدولية، والثاني للرحلات المحلية على مساحة 30 ألف متر مربع. كما يتوقع أن يكون مبنى الرحلات الدولية جاهزًا في غضون 6 أشهر والمبنى الثاني خلال 18 شهرًا.

يشار إلى أن مدينة أقريجينتو الإيطالية قد استضافت في الثامن من شهر يوليو العام 2017 أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي – الإيطالي الماضي.

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