المتوسط:

استضافت مديرية أمن شحات، الاجتماع الثاني للجنة تقييم أداء مديريات الأمن والتي باشرت عملها بناء على قرار صادر من رئيس الحكومة المؤقتة في أبريل الماضي.

وتتكون اللجنة، برئاسة العقيد الصادق اللواطي مدير أمن سلوق وعضوية العقيد دكتور محمد فرج مدير أمن شحات والعقيد إدريس الكاتب مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة وعضوية مدير إدارة الشؤون القانونية بالإضافة إلي رئيس لجنة تسوية الأوضاع.

ويأتي الاجتماع للتنسيق في بعض المهام المكلفة بها اللجنة، ويهدف عمل اللجنة إلى تقييم مديريات الأمن من حيث النطاق الجغرافي والكثافة السكانية والأهداف الحيوية والقوة العمومية بالإضافة للهيكل التنظيمي وتقييم الإدارات العامة والمكاتب وتقييم عمل مدراء الأمن.

وأكد مدير أمن شحات أن اللجنة ستعد تقريرا مفصلا حول أعمالها وتقدم اقتراحات من شأنها الرفع من مستوى وزارة الداخلية.

The post «أمن الشحات» تحتضن الاجتماع الثاني للجنة تقييم أداء مديريات الأمن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية