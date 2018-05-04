‎عقوب يبحث آلية تنفيذ دورات تدريبية للعاملين بجهاز الإسعاف والطوارئ في الخارج

البيضاء 04 مايو 2018 (وال)- عقد السيد وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام تيسير الوزارة الدكتور سعد عقوب، اجتماعاً مع رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ الأستاذ سالم الفرجاني.

هذا وبحث السيد الوكيل خلال الاجتماع الذي عقد الخميس، آلية تنفيذ الخطة التدريبية لعدد من موظفي جهاز الإسعاف والطوارئ، على أساسيات الإسعافات الأولية، والتي ستساهم في إنقاذ حياة المواطنين أو تخفيف من تداعيات إصابة نتيجة حادث أو طارئ صحي .

كما ناقش الدكتور سعد عقوب آلية تنفيذ قرار دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله الثني، الذي أعطى الإذن لجهاز الإسعاف والطوارئ بالتعاقد مع كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني الأردنية، لإجراء دورات تدريبية بالخارج للعاملين بالجهاز .

وأشار الدكتور سعد عقوب إلى أن عملية التدريب على الإسعافات الأولية التي سيشهدها الجهاز بالداخل والخارج، تأتي في إطار استراتيجية وزارة الصحة للعام الحالي، وكذلك في إطار المسؤولية المجتمعية في مجال تدريب الموظفين، بما يفيد المؤسسة في الحالات الطارئة، وبشكل أوسع إلى مستوى البلديات .

وأشاد الدكتور سعد عقوب بدور رجال جهاز الإسعاف بمختلف ربوع البلاد، الذين دائماً في الموعد في خدمة البلاد والعباد .

من جهته، أوضح رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ الأستاذ سالم الفرجاني أن البدء في تنفيذ خطة التدريب بالداخل والخارج بالتعاون مع الأكاديميات المحلية والدولية، سيساهم في نشر التوعية بالإسعافات الأولية، عبر توعية أفراد المجتمع إلى جانب العاملين في المجال الطبي، بما يساعد على تقليل التداعيات الصحية المفاجئة التي قد تصيب أي شخص في أي مرحلة عمرية وبأي مكان .

وأشار الأستاذ سالم الفرجاني إلى أن الدورات ستشمل التدريب على الإسعافات الأولية في أنقاض جرحى الحرب، والإنعاش القلبي، كونهم يحتاجون إلى معاملة خاصة، ولأنهم عرضه لحالات السقوط والاختناق، إلى جانب تمرين عملي يوضح كيفية إيقاف النزيف والتعامل مع الكسور .

يُشار إلى أن رئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة كانت قد أصدرت قرار رقم (140) لسنة 2018 م، بشأن تخصيص مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي للجهاز، من أجل التعاقد مع كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني الأردنية، لإجراء دورات تدريبية بالخارج للعاملين بالجهاز، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للنظم واللوائح السارية . (وال- البيضاء) ر ت

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