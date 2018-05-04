محادثات روسية ليبية لاستئناف مشروع السكك الحديدية

كشف رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية الداخلية الليبية، ليف دينغوف، عن محادثات قائمة مع حكومة الوفاق في طرابلس لاستئناف العمل في السكك الحديدية، مشيرا إلى أن شركات نفطية روسية استأنفت أعمالها مثل شركة “تاتنفت”.

من جهة أخرى، جدد دينغوف، في تصريحات صحافية، تأكيده على أن التدخل العسكري في ليبيا لن يتماشى مع المبدأ القانوني الذي تستخدمه روسيا لتبرير وجودها في سورية، قائلا “إن بلاده لم تراهن على شخص بعينه داخل ليبيا”،وأن موسكو تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية في ليبيا.

وأضاف دينغوف، أن موسكو كلفت مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بتسوية الأزمة الليبية، بمهمة الحفاظ على حوار مع جميع الأطراف الليبية، موضحا أن دوافع ومصالح روسيا في ليبيا متعددة، بينها مكافحة الإرهاب ومنع تفشي حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وإنقاذ صفقات الاستثمار المتعددة التي أبرمتها روسيا قبيل 2011.

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