«السرّاج» يستقبل القائم بالأعمال الفلسطيني

عين ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” صباح أمس الخميس بمقر المجلس بمدينة طرابلس القائم بالأعمال الفلسطينية “محمد رحالا”.

وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين ليبيا والسلطة الفلسطينية، وأوضاع الجالية الفلسطينية في ليبيا، إضافة لمستجدات الوضع السياسي في المنطقة العربية.

وجدد “السراج”خلال الاجتماع موقف ليبيا الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ودعمها ا للمبادرة العربية لحل القضية الفلسطينية.

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