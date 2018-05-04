بلدية بنغازي تعلن أيام الأحد والأثنين والثلاثاء المقبلة عطلة رسمية في الدراسة

بنغازي 04 مايو 2018 (وال)- أعلنت بلدية بنغازي أن أيام الأحد والأثنين والثلاثاء المقبلة، عطلة رسمية في كافة المؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها العامة والخاصة في نطاق البلدية .

وقالت بلدية بنغازي في بيان صدر الخميس – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – إنه “في إطار الاستعداد للاحتفال بالعيد الرابع لثورة الكرامة، ولإظهار مدينة بنغازي بالشكل اللائق، بمشاركة أبناء مدينتنا في الاحتفالات الكبرى التي ستقام بما يتلاءم وهذه المناسبة” .

وأشارت بلدية بنغازي في بيانها إلى أنه تعتبر أيام عمل عادي لباقي القطاعات والهيئات والمؤسسات العامة العاملة داخل نطاق البلدية . (وال- بنغازي) ر ت

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