مستشفى ابن سينا تعلن جاهزية قسم الجراحة لاستقبال المرضى

أعلنت مستشفى ابن سينا التعليمي سرت، افتتاح قسم الجراحة رجال، بحضور مدير عام المستشفى د.محمد السريتي، وعدد من الضيوف والأطباء والعناصر الطبية والطبية المساعدة وعدد من الموظفين بالمستشفى.

وأوضح الحساب الرسمي، لمستشفى ابن سينا، أنه تم افتتاح قسم الجراحة رجال وتجهيزه بكل الاحتياجات من أسرة ومعدات حسب الإمكانيات المتاحة، وبهذا يكون القسم جاهزا لاستقبال المرضى بعد الانتهاء من صيانته مؤخرًا.

