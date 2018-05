صفقة توتال الفرنسية مع ماراثون الأميركية ومؤسسة النفط الليبية ترد

أثار ما أعلنته شركة توتال الفرنسية من أنها أنهت صفقة بلغت قيمتها 450 مليون دولار لشراء حصة ماراثون أويل البالغة نسبتها 16.33 بالمئة في الواحة في شهر آذار(مارس) المنصرم، انتقادات في ليبيا.

تداعيات الصفقة

ومن تداعيات هذه الصفقة ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر بقطاعي النفط والصناعة في ليبيا من أن المؤسسة الوطنية للنفط حجزت حصة توتال من النفط الخام من امتياز شركة الواحة مع استمرار الخلاف بشأن شراء شركة النفط الفرنسية لحصة شركة ماراثون الامريكية في الامتياز قبل شهرين.

كما نقلت رويترز عن شركة توتال قولها، إنها سددت بالفعل لماراثون ثمن الحصة، وإنها أبلغت السلطات الليبية مسبقا بشأن الاتفاق وأن السلطات لم تثر أي اعتراضات حينها. لكن باتريك بويان الرئيس التنفيذي لتوتال قال إن الجانبين ما زالا يخوضان محادثات بشأن بعض المسائل المالية المحيطة بالاتفاق.

وكانت صحيفة ” بزنس أنرجي ” قد نشرت يوم 22 أبريل أن ليبيا تفحص صفقة شراء توتال ماراثون وتلقي بظلال الشك على الصفقة.

حيث أشارت الصحيفة أن ليبيا تدرس ما إذا كانت ستتدخل في صفقة قيمتها 450 مليون دولار أعلنت عنها شركة توتال الفرنسية الكبرى الشهر الماضي والتي أكدت فيها أنها ستشتري حصة ماراثون أويل في شركة الواحة للنفط. حسبما أفادت عدة مصادر مطلعة على المسألة لرويترز.

وقالت المصادر: إن المسؤولين يدرسون مجموعة من الخيارات تتراوح بين الدفع من أجل شروط أفضل بعد أن قال البعض في صناعة النفط وقالت وسائل الاعلام إن السعر كان منخفضا للغاية مقابل عرض مضاد من المؤسسة الوطنية لللنفط .

وقال مصدر تابع لحكومة الوفاق“ إن المؤسسة ترغب في شراء الجزء الإجمالي”.

وأضاف أن المسؤولين يدرسون قيمة حصة الواحة البالغة 16.33 % بهدف جمع أموال مقابل عرض من صندوق الثروة السيادية الليبي الذي تبلغ تكلفته 67 مليار دولار وهو الهيئة الليبية للاستثمار.

وقال المصدر “إنهم يفكرون في هيئة الاستثمار الليبي كممول محتمل، ستكشفه المؤسسة لاحقاً فــالعملية بدأت للتو ”.

وأضاف المصدر” إن ليبيا لم تعط الموافقة الرسمية المطلوبة على اتفاق توتال ماراثون مما يعني أنه يمكن إيقافه”

بينما قال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال للصحفيين في مؤتمر صحفي في باريس يوم الخميس:

” إن الصفقة استقرت بالكامل، وأنها” صفقة مغلقة ”، وهناك بعض المناقشات حول بعض القضايا المالية مع الحكومة ، ولكن سيتم القيام بها “

وقالت متحدثة باسم ماراثون أويل إن الشركة تلقت بالفعل مدفوعات لبيع حصتها.

وقال مصدر نفطي ليبي ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، إن البعض على الأقل داخل المؤسسة وجدوا أن السعر الإجمالي يدفع ثمنًا منخفضًا للغاية.

وقال مصدر نفطي ليبي آخر إن الاتفاق “ما زال قيد الدراسة والمفاوضات بين أطراف كثيرة هنا في طرابلس”

المؤسسة ترد

وردت المؤسسة الوطنية للنفط على شركة توتال بالقول إن شركة «ماراثون أويل» الأمريكية لم تتحصل على موافقة المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص بيعها لحصتها في شركة الواحة للنفط.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله :” إن أية صفقة من هذا النوع يجب أن تحصل على موافقة من المؤسسة الوطنية للنفط والسلطات الليبية”، مؤكدًا أن أية محاولة لإبرام الصفقة قبل الحصول على هذه الموافقات تعتبر خرقاً لاتفاق عقد الامتياز.

وتابع رئيس المؤسسة أنه حتى يتم الحصول على موافقة المؤسسة الوطنية للنفط، يجب أن تعود هذه الصفقة بأفضل نتيجة ممكنة على الشعب الليبي، مع مراعاة الوضع الأمني في ليبيا وتوفير الميزانيات التشغيلية في مواعيدها بما في ذلك متطلبات الاستثمار المستقبلي لعقد الامتياز.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط بأنها ستنشر تفاصيل الصفقة بمجرد الانتهاء منها في إطار التزامها بالشفافية كأحد المبادئ التي تم الاتفاق عليها العام الماضي.

يشار إلى أن شركة «توتال» الفرنسية للنفط أعلنت في مطلع مارس الماضي عن توصلها لاتفاق مع شركة «ماراثون أويل» الأمريكية لشراء حصتها البالغة 16.33% من امتياز الواحة في ليبيا، بقيمة تبلغ 450 مليون دولار.

وأضافت الشركة، في بيان نشر على موقعها ، أن عملية الشراء تلك ستمنح «توتال» حق الوصول إلى احتياطيات وموارد تتجاوز 500 مليون برميل من النفط، مع إنتاج فوري يبلغ نحو 50 ألف برميل يوميًا، فضلًا عن إمكانيات استكشافية كبيرة عبر مساحة 53 ألف كيلومتر مربع مليئة بمناطق الامتياز في حوض سرت الخصب.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الواحة من 300،000 برميل / اليوم إلى 400،000 برميل في اليوم بنهاية العقد ، وفقاً لأرقام الإنتاج التي أعلنتها توتال عندما أعلنت عن الصفقة في أوائل مارس.

خبراء ليبيون .. المحاذير

ويشكك بعض الخبراء الليبيين في أن الصفقة بين توتال وماراثون تشمل بيع لجزء من الاحتياطي الليبي من النفط الذي لا تملك ماراثون الحق في بيعه وفقا للقانون الليبي ونصوص اتفاقية الامتياز وتقاسم الإنتاج.

ونقل موقع “صدى” عن محمد أحمد الذي كتب في صفحته الشخصية ” لأخبار النفط الليبية “ “إن الصفقة بوضوح هي صفقة مربوطة ببيع لجزء من الاحتياطي النفط الذي قدرته الشركة بـ 199 مليون برميل في نهاية سنة 2017. حيث أكدت ماراثون أنها قدرت الاحتياطي ومن ثم التدفق النقدي الحر (التدفق للشركة من المبيعات ناقص الضرائب) عند سعر مستقبلي في السوق الآجلة (Strip pricing) بمقدار 9 سنوات وفقا لتقييم الشركة، كما هو واضح في التقريرالذي نشرته مارثون أويل .

وأضاف محمد: «طبعا نحن هنا لسنا بصدد ما تقيمه الشركة لاحتياطنا النفطي ولكن لابد أن نجري تقييما لما أعلنوه ، بحسابات بسيطة ….

” فعند افتراض أن متوسط الإنتاج في مدة 9 سنوات المشار إليها هو 400 ألف برميل يوميا ونسبة حصتها في الانتاج 16.33% وضرائب للدولة تصل إلى 94% على المبيعات وبعد خصم التكلفة من المبيعات، فأن السعر الذي قامت الشركة بالتغطية في البورصة عليه هو يتراوح عند 40-45 دولار للبرميل ، وهو سعر أظنه منخفض جدا وفقا لمعطيات السوق الحالية ويثير علامات استفهام كثيرة”

وأكد قائلاً “إن بيع الاحتياطي لا يجوز قانونا من الناحية الليبية الأمر الذي قد يبدو مختلفا من ناحية القانون الأمريكي، ولكن احكام الاتفاقية تخضع للقانون الليبي وهو واجب النفاذ في هذه الحالة ، فما هو متاح للبيع هو النفط المستخرج فقط في الخزانات والأنابيب أو أي أصول مملوكة للشركة أو التكاليف غير المستردة ، وما يمكن اعتباره منحة محدودة لتشجيع الشركة على البيع بدون الربط بالاحتياطي”

والجدير بالذكر أن خط أنابيب الواحة قد أصيب مرتين خلال الأشهر الأربعة الماضية بهجمات مشبوهة . وحقل الواحة ذي ملكية مشتركة، إذ تمتلك المؤسسة الوطنية للنفط 59.18%، وتمتلك كل من شركتي «توتال» الفرنسية و«كونوكو فيليبس» الأمريكية 16.33%، فيما لدى شركة «هيس» الأمريكية 8.16% من الحقل.

